Antwerpener Kunstmäzen Fernand Huts ersteigerte Skelett von T.rex Trinity

Der Käufer von "Trinity", dem Skelett eines Tyrannosaurus rex, hat sich zu erkennen gegeben: Es ist der Antwerpener Wirtschaftsmagnat und Kunstmäzen Fernand Huts vom Hafen- und Logistikunternehmen „Katoennatie“. Er wird seinen Kauf im Antwerpener „Boerentoren“ ausstellen, das bekannte Hochhaus der Hafenstadt, das er ebenfalls vor kurzem gekauft hat und in ein Kulturzentrum umwandeln will. "Wir freuen uns sehr, dass Trinity der Öffentlichkeit und der Wissenschaft zugänglich gemacht wird. Sie wird in sehr guten Händen sein", so die Phoebus-Stiftung, die Kunststiftung von Fernand Huts.