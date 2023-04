Aus im Viertelfinale: Keine belgischen Mannschaften mehr in den europäischen Fußballwettbewerben

Bayer 04 Leverkusen beendete den Traum von Union Saint-Gilloise aus Brüssel. Im Hinspiel dieses Viertelfinales in der Europa League holte Union in Leverkusen noch ein 1:1 heraus, doch vor eigenem Publikum gab es schon nach knapp 2 Minuten ein erstes Gegentor. Union zeigte eine tolle Leistung und gab sich bis zum Abpfiff nicht geschlagen, doch am Ende gewannen die sehr gut aufgestellten Leverkusener mit 1:4 und stehen somit im Halbfinale der Europa League.

Nicht besser erging es AA Gent bei West-Ham United in der Conference League. In der ersten Halbzeit konnten die Buffalos noch gut gegenhalten, doch nach der Pause gab es eine Klatsche. Nach einer knappen halben Stunde kamen die Genter in Führung, doch noch vor dem Pausenpfiff glichen die Gastgeber wieder aus. Und nach knapp einer gespielten Stunde kassierten die Gäste aus Ostflandern 3 Tore in nur 7 Minute. Aus der Traum, denn auf der Tafel stand ein 1:4.

Auch Rekordmeister RSC Anderlecht ist im Viertelfinale aus der Conference League ausgeschieden. AZ Alkmar hatte das Hinspiel noch mit 0:2 noch verloren, doch im Rückspiel hatten die Niederländer diesen Rückstand schon nach einer kappen Viertelstunde wettgemacht. In der Nachspielzeit wurde die Möglichkeit für Anderlecht, doch noch weiterzukommen, leider verspielt und in der Verlängerung fielen keine Tore, also musste das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Während AZ jedes Mal traf, vergaben Vertongen und Sardella. Damit gewann Alkmaar dieses Penalty-Schießen mit 4:1.