Das Angebot an dualen Ausbildungsgängen wird in Flandern ab September deutlich erweitert

Fast 1.500 Studiengänge stehen zur Verfügung

Derzeit gibt es 1.173 verschiedene duale Ausbildungsgänge, die in 160 Schulen in ganz Flandern angeboten werden. Die flämische Regierung hat nun grünes Licht für weitere 266 duale Ausbildungsgänge in insgesamt 81 Sekundarschulen gegeben. Ab dem neuen Schuljahr im September werden somit 1.439 duale Ausbildungsgänge an niederländischsprachigen Schulen angeboten. Vor allem Schulen, die bereits duale Ausbildungen angeboten haben, werden das System erweitern.

Darüber hinaus werden zehn Ausbildungen erstmals im dualen System angeboten, darunter die Ausbildungen zum Stanzer, Metzger, Zahntechniker und Zementfuger.

"Die technische und berufliche Bildung steht in enger Verbindung mit dem Arbeitsmarkt, und dank des dualen Systems bauen wir noch mehr Brücken zu den Unternehmen", sagte der flämische Bildungsminister Ben Weyts. Er kündigte an, dass das System Jahr für Jahr weiter ausgebaut werden soll.

Auch der Landesbeschäftigungsminister Jo Brouns betont die Bedeutung dieses dualen Systems. "Mit einer Ausbildung, die über ein berufliches Umfeld läuft, geben wir den Jugendlichen mehr Möglichkeiten, die Berufe zu entdecken, die ihnen wirklich zusagen".