Das Archiv der Gesellschaft für das belgische Zugpferd bekommt im Museum für das Zugpferd eine neue Bleibe

Das Museum für das belgische Zugpferd, auch als Brabanter Zugpferd bezeichnet, bietet dem Königlichen Archiv der Gesellschaft für das belgische Zugpferd eine neue Bleibe. Das Museum befindet sich in Vollezele bei Galmaarden in der Provinz Flämisch-Brabant. Jetzt ist die Geschichte dieses für diese Region so typische Nutztier an einem einzigen Ort zu konsultieren, was beide Einrichtungen außerordentlich freut.