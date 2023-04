Die Bauarbeiten an der Brüsseler Metrolinie 3 fördern Reste des alten Stadtwalls zutage

Es entstanden weitere Boulevards und neue Stadtviertel und nicht zuletzt brauchten auch die Industrie und der Hafen mehr Raum. Und der moderne Stadtverkehr mit König Auto und den immer weiter ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln sorgten bei der Stadtmauer für den Gnadenstoß.

Zuletzt brachte die Weltausstellung „Expo 58“ einen völlig neuen Schwung in die Brüsseler Stadtentwicklung und der Bau der Metro und des Rings in Brüssel sorgte einmal mehr dafür, dass die belgische Hauptstadt ein neues Gesicht bekam. Jetzt allerdings sorgen die Arbeiten an der neuen Metrolinie 3 dafür, dass Teile der Geschichte der Stadt wieder zum Vorschein kommen. Die Arbeiten sind noch lange nicht abgeschlossen. Es kann also durchaus passieren, dass die Archäologen noch mehr Spuren aus der Vergangenheit finden…