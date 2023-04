Die Umweltgesellschaft Natuurpunt ist der größte private Großgrundbesitzer in Flandern

Dass Natuurpunt massiv schützenswertes Gebiet aufkauft, hat aber auch einen gewissen Grund. In Flandern verschwinden pro Tag rund 5 Hektar offener Raum oder Naturflächen durch Bebauung oder durch neu erschlossene landwirtschaftliche Flächen pro Tag. Aus einer Untersuchung der Flämischen Einrichtung für Technologische Forschung (VITO) und der Hochschule Gent (HoGent) ist ersichtlich, dass bis 2050 in diesem Tempo mehr als 40.000 ha offener Raum verschwinden werden. Die Wissenschaftler rufen Politik und Gesellschaft dazu auf, endlich die sogenannte „Baushift“ umzusetzen.

„Bis heute bestimmen weiter die 43 Jahre alten Rauordnungspläne der Flämischen Gemeinschaft die Geschicke. Es ändert oder bessert sich also besonders wenig, trotz der sich verändernden gesellschaftlichen und ökologischen Umstände“, so die Schlussfolgerung der Wissenschaftler: „Wir bauen in Gebieten, die dazu nicht vorgesehen sind.“ In Flandern wird vermehrt auf Agrargebiet, auf neuen Wohnraum und auf Freizeitanlagen in eigentlich schützenswerter Natur gesetzt.

„Vor allem in den letzten 10 Jahren nehme die ‚Bauwut‘ hier eher weiter zu. Die Regeln sind nicht streng genug und es werden zu viele Ausnahmen gewährt,“ so Peter Lacoere von der HoGent. Vir allem brauche das ländliche Gebiet zwischen Brüssel, Gent, Antwerpen und Löwen mehr Schutz vor neuer Bebauung.

Quellen: Het Laatste Nieuws, Vilt, VITO, HoGent