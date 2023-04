Ehemaliger Lebensgefährte der Mutter des kleinen ermordeten Raul wird an Belgien überstellt

Die 34-jährige Mutter des Kindes wurde festgenommen. Sie wird unter anderem der fahrlässigen Tötung und der Verschleppung einer Leiche verdächtigt. Ihr ehemaliger Lebensgefährte, ein 34-jähriger Rumäne, erschien am Freitagmorgen vor der Ratskammer in Amsterdam, nachdem er am 14. April in Bakel in den Niederlanden festgenommen worden war. Er wird verdächtigt, am Tod von Raul beteiligt gewesen zu sein. Das Gericht entschied, ihn nach Belgien zu überstellen und der Mann stimmte dem beschleunigten Übergabeverfahren zu.

"Nach einer kurzen Anhörung von etwa zehn Minuten hat die Ratskammer die Auslieferung genehmigt", sagte der Anwalt Wiekash Ramnun. "Sie wird nächste Woche vollstreckt, aber der genaue Zeitpunkt muss noch von den niederländischen und belgischen Gerichten festgelegt werden." Nach seiner Überstellung nach Belgien wird der Mann dem Untersuchungsrichter in Gent vorgeführt, der voraussichtlich einen Haftbefehl gegen ihn erlassen wird.