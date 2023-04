Eurostat zu Haushaltsdefiziten und zur Staatsschuld in der EU – Zu hoher Schuldenberg in Belgien

Sowohl das Haushaltsdefizit, als auch die Staatsschuld sind 2022 in der Eurozone im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist aus den aktuellen Zahlen des europäischen Statistikamtes Eurostat ersichtlich, die am Freitag in Luxemburg veröffentlicht wurden. 2022 belief sich das Defizit in der Eurozone auf 3,6 % des Brutto-Inlandsprodukts (BIP) gegenüber 5,3 % in 2021. Auch der Schuldenberg ging von 95,5 % des BIP in 2021 auf jetzt 91,6 % zurück. Belgien gehört nicht unbedingt zu den guten Schülern in diesem Zusammenhang.