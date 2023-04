Flämisches Bieneninstitut schlägt Alarm: Imker stellen Massensterben fest

Das Institut führt jährlich eine Umfrage bei seinen Imkern über die Wintersterblichkeit durch. Die veröffentlichten Ergebnisse zeigen eine Wintersterblichkeitsrate von 23 Prozent, eine leichte Verbesserung gegenüber dem letzten Jahr.

"Die Ergebnisse sind eine grobe Unterschätzung", so Präsident René De Backer. "Viele Bienen sind im Nachhinein verloren gegangen und viele Imker zögern, Verluste zu melden, weil sie sich dann als schlechte Imker fühlen."

Nach Angaben des VBI mussten viele flämische Imker Verluste von bis zu 75 Prozent hinnehmen. Am stärksten betroffen sind die Imker in den Regionen Lier, Sint-Katelijne-Waver und Nijlen. In Limburg ist das Bienensterben im Allgemeinen geringer, obwohl es bestimmte Regionen wie Sint-Truiden und Bokrijk gibt, wo einige Imker alle ihre Bienen verloren haben. Auch in den Niederlanden hat man mit dem Problem zu kämpfen. "Unerklärlich und merkwürdig", sagt De Backer über solche regionalen Unterschiede.

Warum haben es die Bienen im letzten Winter so schwer gehabt? "Es gibt zu wenig Blumen, die den Bienen genügend Nektar und Pollen liefern können, und zu viele Gärten, die zugepflastert sind. Hinzu kommt die Varroamilbe, ein Parasit, der die Bienenpopulation schon seit geraumer Zeit plagt.

"Aber in diesem Jahr verzeichnen wir auch große Verluste bei den Bienen, die gegen die Varroamilbe resistent sind, also müssen andere Faktoren im Spiel sein", so De Backer und verweist auf mögliche neue Schädlinge, wie die asiatische Hornisse. "Die Schäden durch diese exotische Wespenart sind besonders in Westflandern zu beobachten."