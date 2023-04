Polizei hat Besitzer eines verlorenen 50-Euro-Scheins gefunden: "12 Personen behaupteten, es sei ihr Geld“

Ausgerechnet am 1. April fand ein Kunde des Colruyt-Supermarktes in Eeklo einen 50-Euro-Schein auf dem Parkplatz. Der ehrliche Finder hob den Schein auf und beschloss, ihn nicht in seine eigene Tasche zu stecken, sondern ihn der Polizei auszuhändigen, die nach dem rechtmäßigen Besitzer suchte.

Die Polizei veröffentlichte den Fund auf ihrer Facebook-Seite, und forderte den rechtmäßigen Besitzer der 50 Euro auf, sich zu melden. Aber nicht nur eine, sondern insgesamt 12 Personen schickten eine E-Mail, in der sie behaupteten, diese 50 Euro verloren zu haben. Elf Personen hatten offensichtlich gelogen, und nur eine Person sagte die Wahrheit. Laut Emmeline Martens, Polizeisprecherin der Polizeizone Meetjesland Zentrum, war es nicht schwer, den wahren Besitzer ausfindig zu machen.

"Wir wussten ungefähr, wann und wo genau der Geldschein auf dem Parkplatz gefunden worden war. Das hatten wir aber nicht auf Facebook verraten. Nur der rechtmäßige Besitzer des Scheins wusste das, die elf anderen konnten die genaue Zeit nicht nennen."

Der Besitzer bekam seinen 50-Euro-Schein zurück und freute sich sehr darüber. "Einen Finderlohn brauchen wir nicht. Es war ja kein allzu großer Betrag, aber immerhin 50 Euro. Und es gehört zu unserer Aufgabe, diesen Betrag an den Besitzer zurückzugeben", sagt Martens.