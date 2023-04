Profifußballer, der mit seinem Auto in Sporthalle flog, fuhr 150 km/h und hatte 1,6‰ Alkohol im Blut

Der Unfall ereignete sich am 30. März. Sofian Kiyine, der allein im Auto saß, fuhr mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr. Das Auto wurde in die Luft geschleudert und landete in der Sporthalle von Flémalle. Der Fußballer musste befreit werden und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Toxikologische Analysen ergaben, dass der 25-jährige Mittelfeldspieler 1,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Am Donnerstag wurde Kiyine seiner Freiheit beraubt, um von der Polizei Flémalle zu den Ursachen des Unfalls befragt zu werden. Er gab an, dass er Alkohol getrunken hatte, bevor er sich wieder ans Steuer setzte und sich unwohl fühlte.

Sofian Kiyine wurde später am Donnerstag wieder freigelassen, muss sich aber bald vor dem Polizeigericht von Lüttich verantworten. Sein Verein Oud-Heverlee Leuven hat den Spieler auf unbestimmte Zeit gesperrt.