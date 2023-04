Vor 65 Jahren - Eröffnung der Expo 58 und des Atomiums

Als der noch junge belgische König Baudouin die Expo 58 am 17. April 1958 feierlich eröffnete, eröffnete er gleichzeitig eine ganze neue Stadt, in der die neueste Technik, die in dieser Zeit die Welt beherrschte, ihr Zuhause hatte. Das Heysel-Gelände, heute Messezentrum und (noch) Heimstadt des wichtigsten Fußballstadions in Belgien, war damals eine internationale City, in der sich 51 Nationen mit ihren Pavillons vorstellten.

Dabei waren die seinerzeit im „Kalten Krieg“ tief verfeindeten USA und UDSSR Nachbarn. Die damalige Sowjetunion trumpfte mit einem Nachbau des Satelliten Sputnik auf, den sie kurz zuvor erst in die Erdumlaufbahn geschossen hatte. 1958 waren die Sowjets den Amerikanern in Sachen Raumfahrt eine Nasenlänge voraus…

