Belgien lanciert den allerersten Fußgänger-Barometer: Wie geht das mit dem Zufußgehen in ihrer Gemeinde?

An diesem Fußgänger-Barometer (bitte hier klicken) kann jeder in Belgien lebende Bürger teilnehmen, denn die Erhebung ist online initiiert worden. Leider hat man dabei einmal mehr die deutschsprachigen Belgier vergessen, denn diese Webseite liegt nur in Niederländisch und Französisch vor, auch wenn dies eine föderal gedachte Initiative ist.

„Dies ist ein erster Schritt zu einer Politik, die dazu führen soll, noch besser Rechnung mit dieser aktiven Fortbewegungsart und mit dieser stillen Mehrheit, die diese anwendet, doch die zu oft nicht gehört wird, zu tragen“, heißt es dazu von den Initiatoren. Das Timing dieser Studie ist nicht zufällig gewählt, denn die Resultate sollen bis zum Wahljahr 2024 den Kommunen, dem Bund, den Ländern und den Regionen vorgelegt werden.