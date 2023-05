Belgien stellt Antrag auf Überstellung beim Iran - Neue Hoffnung für Oliver Vandecasteele?

Beim Kabinett des Premierministers in Brüssel wurde bestätigt, dass bei diesem Telefonat auch über Olivier Vandecasteele, dem früheren belgischen NGO-Mitarbeiter, der seit 14 Monaten unschuldig und unter menschenunwürdigen Umständen in einer iranischen Zelle sitzt, gesprochen wurde.

Das Abkommen zwischen Belgien und dem Iran zum Austausch von Gefangenen, dass am Dienstag in der vergangenen Woche offiziell in Kraft getreten ist, könnte es möglich machen, Vandecasteele gegen den in Belgien zu 20 Jahren Haft verurteilten iranischen Diplomaten Assadollah Assadi auszutauschen. Dieser war vor einigen Jahren in Antwerpen wegen der Planung eines Terroranschlags auf Exil-Iraner in der Nähe von Paris verurteilt worden.

Lange haben sich Exil-Iraner auch auf juristischem Wege gegen diesen Gefangenenaustausch gewehrt, denn sie wollen, dass Assadi wegen des durch Belgien vereitelten Anschlags auf sie in Haft bleibt. Sie befürchten zudem, dass er Diplomat im Iran wie ein Held begrüßt werden wird.