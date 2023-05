Belgien evakuierte bisher 8 Personen aus dem Sudan in Zusammenarbeit mit Frankreich und den Niederlanden

Am Sonntag haben verschiedene europäische Länder damit begonnen, ihre Landsleute und Personen, die ein Recht darauf haben, nach Europa ausgeflogen zu werden (z.B. direkte Angehörige von jeweiligen Landsleuten), aus dem Sudan zu evakuieren. Belgien arbeitet dabei mit Frankreich zusammen, dass die europäische Evakuierung koordiniert, und mit den Niederlanden.

Ein erstes französisches Flugzeug auch mit anderen EU-Bürgern an Bord, hob schon am Sonntag in Richtung Jordanien ab. Von dort aus wird die westliche Evakuierung aus dem Sudan zentralisiert. In der Nacht zum Montag flog dann die erste niederländische Maschine nach Jordanien, ebenfalls mit EU-Bürgern an Bord.

In einer dieser Maschinen waren 8 Belgier oder Personen, die nach Belgien evakuiert werden können, wie am Montagmorgen bekannt wurde - darunter auch der bei Kämpfen zwischen den rivalisierenden Armeen Leiter der humanitären Mission der Europäischen Union, Wim Fransen. Dieser war letzte Woche in Karthum niedergeschossen worden. Laut Außenministerin Hadja Lahbib (MR) will unser Land 42 Personen aus dem Sudan ausfliegen lassen.