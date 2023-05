Der letzte reguläre Spieltag vor den Play Offs in der ersten belgischen Fußball-Liga hatte es in sich

Am letzten Spieltag in der Jupiler Liga, der ersten belgischen Fußball-Liga, gab es einige Überraschungen in allen Bereichen. Dabei kann man von verpassten Chancen ebenso reden, wie von Glück im Unglück. Die größte Überraschung gab es für die AS Eupen, die trotz einem mit 7:0 verlorenen Spiel gegen Club Brügge nicht absteigen muss, weil auch Zulte Waregem (Foto) verlor und zwar gegen Cercle Brügge. Und Rekordmeister RSC Anderlecht schaffte es nicht, sich für die Play Offs zu qualifizieren.