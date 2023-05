Ende des Sozialkonflikts bei Delhaize nicht abzusehen - Weiterer Schlichtungsversuch gescheitert

Weiter sagte der Delhaize-CEO: „Die Resultate unser eigenen Supermärkte waren in den vergangenen Jahren rückläufig, während für die selbständigen Geschäfte das Gegenteil gilt.“ Xavier Piesvaux sagte auch, dass er die Beweggründe der streikenden Mitarbeiter verstehe, doch er hofft, dass die Ruhe zurückkehrt und dass alle Beteiligten gemeinsam daran arbeiten sollten, die Zukunft von Delhaize zu sichern: „Neben dem Streikrecht finden wir auch, dass das Recht auf Arbeiten respektiert werden muss. Darum garantieren wir weiter den Zugang zu unseren Geschäften.“

Damit sprach Piesvaux ein Gerichtsurteil an, nach dem Delhaize das Recht hat, Streikposten vor Filialen oder vor Vertriebszentren der Gruppe durch Polizei und Gerichtsvollzieher zum Abzug zu zwingen, wie auch am Wochenende wieder vorkam. Auch in dieser Aussage sehen die Gewerkschaften eine Provokation und keine Unterstützung der Arbeitnehmer: „Wir kann er nur sagen, dass der Franchiseplan die einzige Lösung ist. (…) Eigentlich erzählt er hiermit, dass Verhandeln keinen Sinn hat.“ Dies sei ein Schlag ins Gesicht und bringe keine Perspektive.