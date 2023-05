Nordseegipfel in Ostende zum Thema Windkraft und Energieversorgung

Anlässlich des zweiten „North Seat Summit“ wart der Energiesektor in Europa vor einigen Schwachstellen bei der Ausweitung der Windkraft z.B. in der Nordsee. Rund 100 Unternehmen, die in diesem Bereich aktiv sind, haben in einem Brief an die Teilnehmer des Treffes in Ostende vor Schwachstellen im Bereich Zulieferung für den Bau weiterer Anlagen gewarnt.

Die europäische Windenergieindustrie sei derzeit noch zu schwach und nicht groß genug, um den ambitionierten Zielen der Politik in dieser Frage zu entsprechen. Die Kapazität der Windenergie bis 2050 zu vervierfachen und aus der Nordsee ein Windkraftwerk zu machen, habe noch Nachholbedarf.

So sei die Kapazität für den Bau von Fundamenten für Windräder auf hoher See noch zu klein und die Lieferung von entsprechenden Kabeln und Transformatoren sei nicht wirklich gewährleistet, so das Schreiben. Es brauche dazu auch Investitionen finanzieller Art von Seiten der Politik, um die Schwachstellen in den Lieferketten und in der Produktion zu kitten.

