Belgiens Post in der Klemme: Meldungen zu weiteren Unregelmäßigkeiten lassen die Bpost-Aktie crashen

Die belgische Post, Bpost, ist nicht erst seit möglichen illegalen Preisabsprachen bei der Vertragsvergabe für die Zeitungszustellung in den negativen Schlagzeilen. Jetzt folgen Meldungen zu möglichen weiteren Unregelmäßigkeiten bei der Vertragsvergabe. Prompt verlor die Bpost-Aktie an der Brüsseler Börse am Dienstagmorgen 20 % ihres Wertes.