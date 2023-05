Kein Denkmalschutz für das historisch wertvolle Bahnhofsgebäude von Kortrijk

Vor einiger Zeit nahm die europäische Denkmalschutzbehörde „Europa Nostra“ das Bahnhofsgebäude von Kortrijk in Westflandern in die Liste der sieben am meisten bedrohten Kulturlocations in Europa auf. Trotzdem wird dieses Gebäude nicht von den flämischen Landesbehörden unter Denkmalschutz gestellt. Diese Anerkennung führte also nicht zum Schutz für dieses Nachkriegsgebäude, dass wohl einem Neubauprojekt der belgischen Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB weichen muss.