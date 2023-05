Klimaschutzgesetzt durch die EU-Mitgliedsstaaten angenommen - Belgien enthält sich dreimal

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben am Dienstag mit großer Mehrheit zugestimmt. Damit kann dieses Gesetz umgesetzt werden. Belgien musste sich dreimal enthalten, da sich Länder und Regionen mit der Bundesregierung nicht auf einen einheitlichen Standpunkt einigen konnten. Hier verhinderte jeweils Flandern eine Zustimmung. Belgien enthielt sich in drei Punkten: In Sachen Kohlenstoff-Abgabe, in Sachen sozialer Klimafonds und bei der Frage der Grenzabgabe CBAM.