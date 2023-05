"North Sea Summit" in Ostende: "Die Nordsee soll ein grünes Kraftwerk werden"

Beim Treffen der Nordsee-Anrainerstaaten in Ostende wurde am Montag beschlossen, dass die hier erzeugte Windenergie nachhaltig aber maßgeblich zur Energieversorgung Europas beitragen soll. Belgien und acht weitere Länder mit Küste - außer Luxemburg, das aber zu diesem Verband gehört - haben am Montag in Ostende mit der „Ostend Declaration“ eine dahingehende gemeinsame Erklärung unterzeichnet.