Rekordzahlen beim Export für Flandern auch dank der hohen Inflation

Der Impakt des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der Handelssanktionen gegen Russland sorgte für einen Rückgang des Exports in die Ukraine. Flandern führt vor allem Agrartechnik in die Ukraine aus, doch durch den Krieg sank der Ausfuhrwert hierhin um 35 %. Der Ausfuhrwert nach Russland sank um 18,1 %. Auf den gesamten Exportwert Flanderns hat dies aber nur wenig Einfluss.

Es scheint so, als werde Flandern im laufenden Jahr ebenfalls wieder einen Anstieg des Exportwertes realisieren können, doch das Wachstum in diesem Hinblick wird wohl etwas rückläufig sein, wie Joy Donné, CEO von Flanderns Investment and Trade gegenüber VRT NWS andeutete: „Im Januar 2023 stieg der flämische Exportwert nur um 5 %. Erwartet wird, dass sich dieses trägere Wachstum 2023 fortsetzen wird, auch auf globaler Ebene.“