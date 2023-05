Belgiens militärischer Nachrichtendienst warnt: Aktuell so viel Spionage wie im Kalten Krieg

Doch diese Drohung komme nicht alleine aus Russland. Der militärische Abschirmdienst der belgischen Armee warnt auch vor China.

Zum ersten Mal gehöre der Leiter des chinesischen Nachrichtendienstes zum Politbüro, also zu Führungsspitze Chinas. Von dort aus werde es wohl auch vermehrt zu Cyberangriffen kommen.

Neue Armee-Komponente: Cyber Command

Um sich gegen die Bedrohung aus dem Cyberspace wehren zu können, richtete die belgische Armee bzw. der militärische Nachrichtendienst letztes Jahr eine neue Armee-Komponente ein. Neben den Landstreitkräften, Marine und Luftwaffe sowie der medizinischen Komponente gibt es jetzt auch die Komponente „Cyber Command.“ Deren Leiter, Vize-Admiral Wim Robberecht, hält dies heute für unerlässlich: „Unsere Welt ist digital geworden, in allen Lebenslagen.“

Der ADIV stellte für diese neue Cyber-Komponente im vergangenen Jahr 53 Soldaten und 26 Zivilisten an, die sich auf die Abwehr von Angriffen im Internet konzentrieren. In Zukunft wird diese Einheit weiteres Personal bekommen. Vize-Admiral Robberecht will in den kommenden 5 Jahren bis zu 1.000 Mann in dieser neuen Einheit haben.

