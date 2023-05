Die Gemeinde Molenbeek reicht die Brüsseler Kandidatur für die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2030 ein

Doch hier passiert viel mehr und der Titel „Kulturelle Hauptstadt Europas“ kann dabei helfen, dies zu fördern.

„Europa ist auch auf Suche nach Initiativen, die von gesellschaftlichen Brüchen ausgehen, die Gebiete transformieren. Molenbeek ist solch ein Ort: Eine Ankunftsgemeinde mit Armut aber auch mit einem formidablen sozialen Lift, mit einer sehr anwesenden Jugend und mit Kulturpolen z.B. an der Manchesterstraat und am Westbahnhof“, so Goosens gegenüber BRUZZ.

Von Molenbeek aus wollen die beiden Beauftragten für dieses Projekt Brücken in Richtung zahlreicher anderer Partner und Projekte schlagen: „Die Wahl für Molenbeek gibt unserem Projekt direkt auch eine starke Identität, die uns von anderen Kandidaten unterscheiden wird. Die Zukunft unserer Städte in Europa ist nun einmal super divers, großstädtisch und nachhaltig. Das sind Dinge, die heute in Kortrijk, Löwen oder sogar Gent weniger eine Rolle spielen.“