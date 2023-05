Die Supermärkte in Belgien verkaufen auffallend mehr Bananen

„So wie in allen Früchten ist in Bananen schneller und träger Zucker enthalten, sowie allerlei Mineralien. Das ist also gesund. Doch beim Sport nur Bananen zu essen, ist nicht unbedingt empfehlenswert. Es ist besser, verschiedene Obstarten dabei zu essen“, sagt die Sport- und Diät-Fachfrau Kjenta Camenier gegenüber VRT NWS.

In einer Banane befinden sich mehr träge als schnelle Zucker, so Camenier. Deshalb habe es keinen Sinn, Bananen vor einem Krafttraining zu sich zu nehmen. Die darin enthaltene Fruktose werde erst im Körper umgesetzt, wenn das Training vorbei ist. Zwischen einem Fitness- oder Krafttraining und dem Verspeisen von Bananen sollte also etwas Zeit liegen.