Fall Vandecasteele: Iran übt Druck aus - Wird der Terrorist Assadi gegen Olivier Vandecasteele ausgetauscht?

Aus dem Iran ist zu vernehmen, dass der Diplomat/Terrorist Assadollah Assadi (Foto), der in Belgien im Gefängnis sitzt, in Kürze mit einer Person aus unserem Land ausgetauscht wird, die im Iran inhaftiert ist. Der Iran teilte jedoch nicht mit, um wen es sich dabei handelt. Möglicherweise ist dies aber der frühere NGO-Mitarbeiter Olivier Vandecasteele aus Belgien, der seit etwa 14 Monaten unschuldig und als Spion verurteilt, in einer iranischen Zelle sitzt. Aus dem belgischen Justizministerium verlautete, dass an der Meldung aus dem Iran nichts dran sei.