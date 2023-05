Viapass: Neue LKW-Mauttarife für Belgien ab dem 1. Juli

Ab Samstag, 1. Juli 2023, gelten in Flandern, Brüssel und in der Wallonie neue LKW-Mauttarife. In Flandern und Brüssel handelt es sich um eine Anpassung an den Index. Nachdem die Mautgebühren in Wallonien am 1. Januar 2023 indexiert wurden, nimmt die Wallonnie am 1. Juli eine Tarifanpassung vor. In den drei belgischen Regionen werden am 1. Juli aber keine neuen gebührenpflichtigen Straßen hinzukommen.