Die letzte Corona-Vorschrift in Belgien ist gefallen: Keine verpflichtete Isolation mehr

Positiv getesteten Zeitgenossen wird allerdings weiter empfohlen, einen Mundschutz zu tragen, vor allem dann, wenn sie in Kontakt mit immunschwachen oder kranken Personen kommen.

Die Gesundheitsbehörden in unserem Land behandeln Corona jetzt eher wie eine Grippe-Erkrankung und auch aus diesem Grunde konnte die letzte noch geltende entsprechende Vorschrift abgeschafft werden. Dieser Vorgang wird jetzt noch juristisch unterstrichen und danach tritt die Abschaffung der Corona-Vorschriften definitiv in Kraft.

Aus dem Bundesgesundheitsministerium verlautet allerdings dazu, dass positiv getestete Personen zu Hause bleiben sollten, falls sie Symptome von Corona aufweisen. Personen, die zwar positiv getestet wurden, die aber keine Symptome spüren, müssen nicht mehr zu Hause bleiben. Bei ernsten Symptomen sollte man allerdings seinen Hausarzt aufsuchen.

Die Quarantänepflicht in Krankenhäusern sowie in Wohn- und Pflegezentren ist allerdings noch nicht endgültig abgeschafft. Bei Auffälligkeiten in Pflegeeinrichtungen können leitende Ärzte weiter eine Quarantäne anordnen. In Krankenhäusern muss sich in solchen Fällen der Hygieneausschuss der jeweiligen Einrichtungen mit dieser Frage auseinandersetzen.