Entspannung? Die Inflation in Belgien sinkt deutlich, auch wenn Lebensmittel teuer bleiben

Laut dem Ökonomen Stijn Baert von der Universität Gent (UGent) hat der belgische Index-Ausschuss die hiesigen Inflationswerte mit denen von anderen Ländern in Europa verglichen: „Dann sehen wir, das wir ein bisschen in der Mitte liegen. Im Vergleich mit vielen anderen Ländern liegen wir in Sachen Inflation eher im unteren Bereich. Wenn man das dann mit unserem wichtigen Nachbarland, Handelspartner und Konkurrent Deutschland vergleicht, dann sind wir sogar besser dran.“

„Viele befürchteten eine Art Lohn-Preis-Spirale, bei der aufeinanderfolgende Preisanstiege auch angesichts unserer automatischen Gehaltsindexierung neue Lohnsteigungen schaffen würden, was wiederum zu höheren Preisen führen würde. Aber das sehen wir vorläufig nicht. Also was das betrifft, sind das eher gute Nachrichten“, so UGent-Volkswirt Stijn Baert.