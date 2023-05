Gent ist die beste Stadt in Europa in Sachen Erasmus: "Studierende erleben hier den besten Austausch"

Beim „Erasmus Generation Event“ in Rumänien, das ist eine internationale Konferenz über das beliebte internationale Austauschprogramm für das Universitäts- und Hochschulwesen, ist Gent mit dem Titel „Erasmus Destination of the Year 2023“ für die gute Zusammenarbeit zwischen den Unis und den Hochschulen, der Stadt und den internationalen Studentenverbänden belohnt worden. Hier erfahren die Studierenden den besten Austausch in diesem Programm.

Gent nahm es in dem entsprechenden Wettbewerb mit Padua, Toulouse, Valencia und Wien auf. An der Uni Gent ist man stolz auf diese Wahl. „Wir sind durch die EU-Kommission und von Vertretern verschiedener internationaler Studentenverbände zur Topbestimmung gewählt worden. Das haben wir wohl auch der Tatsache zu verdanken, dass wir die Studierenden so gut aufnehme und ihnen dabei helfen, Probleme, wie die Suche nach einer Unterkunft, zu lösen. Es ist für ausländische Studierende nicht einfach, in Gent eine Studentenbude zu finden“, so Frederik De Decker von der UGent.

Dieser Titel könnte dafür sorgen, dass Gent bei europäischen Erasmus-Studenten auf dem Radar erscheint: „Wir vermuten, dass das Impakt haben wird. Es besteht, gerade auch bei der UGent, noch Raum, um noch mehr ausländische Studierende zu empfangen. In Gent melden sich jährlich rund 1.500 Erasmus-Studenten. Das können noch mehr werden“, so De Decker weiter. Aktuell liegt Gent vor allem im Trend bei Spaniern, Polen, Franzosen und Deutschen. Inzwischen wird an der Genter Universität aber auch mit Ländern, wie Estland und Schweden zusammengearbeitet.