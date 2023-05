Sozialkonflikt bei Delhaize: Aktivisten kippen Motoröl vor einigen Brüsseler Filialen aus

Die Aktivisten gehen so vor, um gegen das gerichtlich verordnete Verbot von Streikposten vor Geschäften oder Vertriebszentren von Delhaize zu protestieren, dass die Direktion der Warenhausgruppe am 19. April erwirkte.

„Wir verurteilen die Justiz dafür, dass sie sich für die Seite des Multinational Ahold Delhaize entscheidet, in dem sie frontal das Streikrecht angreift. Wenn die Streiks verboten werden, dann werden die Eingänge unbrauchbar gemacht“, so die Erklärung der Aktivisten für diese Vorgehensweise.

Die Delhaize-Gruppe will ihre 128 selbstbetriebenen Filialen in Blgien an Franchisenehmer abgeben, doch die Gewerkschaften fordern, diesen Plan zurückzuziehen. Sie befürchten, dass die dort Beschäftigten danach weniger verdienen und unter schlechteren Arbeitsbedingungen tätig werden müssen. Inzwischen werden in Flandern kaum noch Filialen bestreikt, doch in der Wallonie und in Brüssel ist die Streikbereitschaft weiter groß.

Am kommenden Dienstag soll es zu einer weiteren Verhandlungsrunde kommen, nach dem zwei Schlichtungsversuche gescheitert waren. Beide Seiten, Direktion und Gewerkschaften, weichen derzeit keinen Millimeter von ihren Standpunkten ab.