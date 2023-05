Spionage in Belgien? Brüssel steht immer im Fokus von Agententätigkeiten

Spione sitzen eher in der Unternehmenswelt, in der Politik oder sie sind schlicht und einfach Mitarbeiter einer Verwaltung einer Behörde. Diese Instanzen können über nützliche Informationen verfügen, an die man über diese Personen herankommen kann.“

Brüssel ist mit ihrer zentralen und strategischen Lage eine wichtige Stadt für Spionage, wo Lasoen weiter: „Brüssel ist eine gute Ausgangsbasis um auch in anderen Städten zu spionieren und um so dort unter dem Radar bleiben zu können.“

Aber, Brüssel ist auch eine riesige Quelle für sensible Informationen: „Das Hauptquartier der EU und der Nato sind in Brüssel. Hier werden sehr viele wichtige Dinge besprochen, für die sich viele andere Akteure im Rest der Welt interessieren.“ Das bedeutet, dass nicht nur Belgien selbst ausspioniert wird, sondern, dass letztendlich die gesamte westliche Herangehensweise an die (geo-)politische Lage hier ausspioniert werden soll.