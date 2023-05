Antwerpen: Auswärtige dürfen bald nicht mehr in der Innenstadt parken

Diese neue Verkehrs- und Parkplatzanpassung ist Teil einer neuen Bauregelung in Antwerpen. Sie betrifft das Gebiet der historischen Innenstadt zwischen dem Schelde-Ufer, Brouwersvliet, den Leien (die Antwerpener Ringstraßen) und der Scheldestraat. Das bedeutet, dass Touristen und Besucher z.B. im Winter nicht mehr mit dem eigenen Wagen bis in die Nähe des Weihnachtsmarktes fahren dürfen.

Für alle auswärtigen Besucher gilt also ab dem 1. August 2023, dass sie Parkhäuser in anderen Stadtteilen aufsuchen müssen oder auf die Park+Ride-Parkplätze am Stadtrand ausweichen müssen, um dort auf die Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs umzusteigen. Ideal ist, Antwerpen ohnehin mit dem Zug zu besuchen. Bei der Ankunft im dortigen Zentralbahnhof kommt man direkt zur ersten Sehenswürdigkeit der Schelde- und Hafenstadt…

"Umherfahrende Autos gehören hier nicht mehr her"

„Umherfahrende Autos, die auf Suche nach Parkplätzen sind, gehören hier nicht mehr her. Besucher, die mit dem Auto nach Antwerpen kommen wollen, verweisen wir an die Parkmöglichkeiten außerhalb der Stadt“, so Antwerpens Stadtverordneter für Mobilität, Koen Kennis (N-VA).

Als diese Anpassung der Verkehrspolitik in Antwerpen vom Stadtrat angenommen wurde, vereinbarte man auch, dass die Parkautomaten abgebaut werden und dass man die Parkplatz-App als Besucher nicht mehr nutzen kann. Wer dennoch mit dem Wagen unbefugt in die Innenstadt fährt und diesen dort abstellt, der muss ab August mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.