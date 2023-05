Der Botanische Garten von Meise ist für die Zukunft gerüstet

Der rund 1 Hektar große Glaskomplex des Botanischen Gartens von Meise in Flämisch-Brabant nördlich von Brüssel entstand in den 1950er Jahren und wurde in den vergangenen beiden Jahrzehnten nach und nach vollständig restauriert und auf den neuesten Stand gebracht.

Bei einem Besuch dieses eindrucksvollen Pflanzenartens ist eine Reise rund um die Welt mit 13 thematischen Stationen bzw. Biotopen möglich. Zu erleben sind dort tropische Regenwälder, Wüsten und Savannen, Moore und Mangrovenwälder.

