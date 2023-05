Die Königliche Bibliothek in Brüssel zeigt die älteste in Niederländisch verfasste illustrierte Handschrift

Der Dichter Jacob van Maerlant gehörte im 13. Jahrhundert zu den bekanntesten und produktivsten Schriftstellern in den mittleren Niederen Landen. Sein Ziel war es seinerzeit, in Latein verfasste Schriftstücke zu übersetzen, damit das Wissen, das daraus zu schöpfen war, auch in der Sprache des Volkes gelesen werden konnte. Vor rund 755 Jahren verfasste Van Maerlant die ersten niederländische Geschichten aus der Bibel und dies zudem noch in Versform.

Er basierte seine Schriften auf den damals zur Verfügung stehenden Quellen aus kirchlichen und intellektuellen Kreisen, um für diejenigen zu schreiben, die des Lateinischen nicht mächtig waren. Sicher ist, dass seine Schriften von höchsten Kreisen konsultiert wurden, z.B. am gräflichen Hof in Holland. Wer allerdings seine Auftraggeber waren, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall sprach seine „Reimbibel“ ein kultiviertes und gebildetes Publikum an.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)