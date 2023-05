Die Niederlande und Flandern sind Gastland bei der Leipziger Buchmesse 2024

2024 würden rund 40 Schriftsteller aus den Niederlanden und dem flämischen Teil Belgiens auf der Buchmesse erwartet. Dazu kämen Lesungen und Veranstaltungen im Rahmen des Festivals „Leipzig liest“. 2016 hatten die Niederlande und Flandern gemeinsam als Gastland an der Frankfurter Buchmesse teilgenommen.

Bei ihrer Standeröffnung am Donnerstag stellten die Niederlande und Flandern als Gastland der Leipziger Buchmesse 2024 ihr Team vor und informierten über das Gastlandmotto sowie über erste Pläne und Highlights für dieses Jahr. Unter dem Motto „Alles außer flach!“ werden in den kommenden Tagen 37 Veranstaltungen in Leipzig zu erleben sein.

21 Autoren und Autorinnen, Illustratorinnen und Zeichner, ein Literaturwissenschaftler und eine Übersetzerin richten den Fokus auf eine neue Generation von Schriftsteller und Schriftstellerinnen mit jungen, diversen und engagierten Stimmen. Tiefgründig und ernst, aber auch humorvoll, fröhlich und ausgelassen thematisieren sie die großen Fragen unserer Zeit.

Besuchen Sie den Stand des Gastlandes 2024 in Halle 4, Stand C305 und die zahlreichen Veranstaltungen auf dem Messegelände und in der Stadt! Mehr dazu am Wochenende.

Quelle: dpa, Pressemitteilung Leipziger Buchmesse