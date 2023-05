Entgleisung: Brüsseler Metrolinien 1 und 5 waren zeitweise unterbrochen

In der Brüsseler U-Bahn ist am frühen Freitagmorgen ein Metrozug zwischen den Stationen De Brouckère und Brüssel-Zentral entgleist. Dadurch waren die Metrolinien 1 und 5 zwischen den Haltestellen Kunst-Wet und Beekkant bis etwa 13 Uhr unterbrochen. Auch die U-Bahnstation am Bahnhof Brüssel-Zentral wurde zeitweise nicht bedient. Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Inzwischen läuft der Verkehr wieder normal.