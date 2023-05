Hohe Mahngebühren werden in Belgien abgeschafft - Eine erste Mahnung muss kostenlos sein

In Belgien werden die teilweise hohen Mahngebühren abgeschafft oder zumindest verringert. So soll eine erste Mahnung nach einer noch unbezahlten Rechnung gratis werden. In der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament wurde dazu einem Gesetzesvorschlag zugestimmt. Auch die einer ersten Mahnung folgenden Mahnschreiben dürfen einen bestimmten Betrag nicht überschreiten, wie der Gesetzesvorschlag vorsieht.