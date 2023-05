In Doel wird ein historisches Gebäude restauriert – Neuanfang für das einst bedrohte Polderdorf am Antwerpener Hafen?

Jahrzehntelang bedrohte die Erweiterung des Antwerpener Hafens am linken Ufer der Schelde in Richtung der Provinz Ostflandern die Existenz des Polderdorfes Doel und die jüngere Geschichte des Ortes liest sich wie eine endlose Geschichte von politischer Beschlussunfähigkeit und juristischem Hin und Her. Doel schien zum Tode verurteilt und das belgische Bundesland Flandern bzw. die Provinz und der Hafen von Antwerpen erwarben sogar so gut wie alle Gebäude, mit dem Ziel, diese notfalls abzureißen. Jahrelang aber besetzten Gegner des Ausbaus des Hafens bis Doel solche Häuser und immer wieder kam es zu Räumungen und zu Demonstrationen.

In den 1960er Jahren kam das erste Neubauverbot und schon damals zogen viele Menschen von hier weg. Die, die blieben, warteten auf die Enteignung. In den 1970er Jahren aber stagnierte die Erweiterung des Hafens und es schien, als ob dort nicht mehr so viel Platz gebraucht werde. Doel schien gerettet, doch bis in die 1980er Jahre hinein blieben viele Häuser leer und die, die noch standen, waren hoffnungslos veraltet.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)