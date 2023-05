Leipziger Buchmesse: Gastland 2024 Niederlande und Flandern - Erste Veranstaltungen geben einen ersten Eindruck

Mit 19 Autorinnen, Autoren, Illustratorinnen und Zeichern, einem Literaturwissenschaftler und einer Übersetzerin geben die Niederlande & Flandern in 33 Veranstaltungen einen ersten Vorgeschmack auf ihren Gastlandauftritt bei der Leipziger Buchmesse 2024. Zu Gast ist eine neue Generation von Schriftstellern und Schriftstellerinnen mit jungen, diversen und engagierten Stimmen. Tiefgründig und ernst, aber auch humorvoll, fröhlich und ausgelassen thematisieren sie die großen Fragen unserer Zeit. Die Neuerscheinungen stellen brandaktuelle Themen in den Fokus: Wie können Geschlechter- und Rassendiskriminierung überwunden werden? Wie formt Familiengeschichte die eigene Identität? Welche Kraft liegt in der Sprache und wie gelingt die Kunst des Perspektivwechsels?