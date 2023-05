Schulkinder in Limburg bauen mobile Schulen für Kinder in der Türkei

Die Schüler und Schülerinnen der Technikabteilung der Provinzialen Sekundarschule in Bilzen in der flämischen Provinz Limburg sind dabei, eine mobile Schüle für Kinder, die in den Erdbebengebieten in der Türkei leben. Diese ausklappbaren und fahrbaren Minischulen sollen in Containerdörfern in der türkischen Region Adiyjaman und Maras zum Einsatz kommen.