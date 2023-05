1. Mai bei den Sozialisten und Kommunisten: Feiern zum Tag der Arbeit im ganzen Land

Vooruit-Parteichef Conner Rousseau stellte beim Tag der Arbeit in seiner Heimatstadt Sint-Niklaas (Prov. Ostflandern, Video oben) einen allgemeinen Niedergang des Bildungssystems im belgischen Bundesland Flandern feststellte und forderte von der Landesregierung mehr Investitionen in die unteren Schulstufen und in das Berufsschulwesen sowie in die technische Ausbildung.