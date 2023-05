12 Menschen in Krankenhäuser nach Brand in einem Appartementgebäude gebracht

Das Feuer war im Erdgeschoss ausgebrochen und als die Feuerwehr am Brandort ankam, schlugen dort bereits die Flammen aus dem Gebäude. Mehrere Personen konnten sich zunächst nur in den oberen Stockwerken in Sicherheit bringen, von wo aus sie die Feuerwehr mit einer Drehleiter evakuieren konnte, die an den Balkon der Wohnungen andocken konnte.

Bei dem Brand wurde eine Person - die Bewohnerin des Appartements, in dem das Feuer ausgebrochen war - schwer verletzt und in das Stuyvenberg-Krankenhaus in Antwerpen gebracht, 11 weitere Betroffene erlitten leichtere Verletzungen, wurden aber ebenfalls zur Beobachtung in Krankenhäuser gebracht.

Insgesamt mussten rund 40 Personen ihre Wohnungen verlassen. Inzwischen hat die Feuerwehr das Gebäude wieder freigegeben, doch eine Wohnung nicht bewohnbar. Die Bewohner des Gebäudes konnten vorläufig bei Freunden oder Familie unterkommen. Niemand musste bei der Gemeinde, die den lokalen Krisenstab zusammenrief, um Unterkunft ersuchen.

Die Brandursache ist noch unklar, doch laut den ersten Feststellungen liegt hier kein Fremdverschulden sondern eher ein Unfall vor.