50.000 € Zuschüsse für Einwohner in den Voeren, die Maßnahmen gegen Überschwemmungen ergreifen

Noch immer versucht man seit dem in Voeren Maßnahmen zu ergreifen, damit ein ähnliches Wetterphänomen nicht mehr so viel Schaden anrichten kann. Doch die bisher vorgesehenen Schutzmaßnahmen werden nicht reichen, so die VMM. Jetzt gab die Flämische Umweltgesellschaft kostenlose Beratungen auf Maß der jeweiligen Häuser der an den Zuschüssen interessierten Einwohner.

