Ab 1. Mai: Fahrkarten im Zug nachlösen geht in Belgien nur noch mit elektronischer Bezahlung

Nach Angaben der belgischen Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB liegt diese Maßnahme im Zeichen der Zeit. „Diese Maßnahme passt zu einem breiten gesellschaftlichen Trend hin zu Digitalisierung und zu elektronischem Bezahlen“, so Bahnsprecher Bart Crols dazu.

Er verweist in diesem Zusammenhang auch auf andere ÖPNV-Gesellschaften, wie De Lijn in Flandern oder die MIVB/STIB in der Brüsseler Hauptstadtregion, die Bargeldzahlungen in ihren Busse und Bahnen vor geraumer Zeit bereits abgeschafft haben.

Dieser Schritt soll auch für mehr Sicherheit für das Bahnpersonal in den Zügen sorgen, da diese kein Bargeld mehr mit sich führen müssen. Laut NMBS werden aktuell nur noch etwa 2 % aller Fahrscheine in den Zügen gekauft.

In den Bahnhöfen an den Schaltern und an den Fahrkartenautomaten in den Stationen und auf den Bahnsteigen bleibt die Bahrzahlung beim Fahrkartenkauf aber weiter bestehen, so die Bahn.