"Great Old" Antwerp FC gewinnt den belgischen Pokal gegen KV Mechelen

Das König Baudouin-Stadion am Heizel in Brüssel war mit 40.000 Zuschauern ausverkauft. Die Partie brauchte recht lange, um in Fahrt zu kommen, doch zählbares kam erst durch einen Strafstoß heraus, nach dem Dries Wouters den Antwerp-Spieler Jurgen Ekkelenkamp gefoult hatte. Vincent Janssen musste zweimal schießen, nach dem der erste Elfmeter nicht gewertet wurde.

Danach wurde auch Mechelen wach, doch ernsthafte Torchancen wurden nicht genutzt. Die zweite Halbzeit begann mit einer Antwerpener Angriffswelle, die aber ebenfalls nichts brachte und der KV Mechelen übernahm die Partie mit mehr Ballbesitz.

In Minute 81 war es allerdings der Antwerpener Michel Ange Balikwisha, der für die 0:2-Vorentscheidung sorgte. Ihm gelang in Zusammenarbeit mit Stengs ein Counter mit Erfolg. Am Ende gab es 7 Minuten Nachspielzeit, doch Antwerp FC hielt Stand und sicherte sich den Pokal.

Danach begann rund um das Heizel-Stadion und in Antwerpen ein ausgelassen gefeiertes Fußballfest. Antwerp könnte vielleicht sogar das Double schaffen, denn durch die Qualifizierung für das Meisterschafts-Play-Off stehen die Chancen nicht schlecht. Zuletzt gelang dies dem FC Brügge im Jahr 1996.