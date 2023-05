Illegale Rave in Sint-Truiden mit tausenden Teilnehmern, die tagelang für Unruhe sorgte, läuft aus

Tagelang sorgte eine illegale Raveparty auf einem ehemaligen Militärgelände in Brustem bei Sint-Truiden in der Provinz Limburg für Probleme. Anwohner und Naturschützer beschwerten sich wegen Lärm und anderen Unannehmlichkeiten bzw. wegen ernsthafter Störungen in der Natur. Das Gelände ist inzwischen ein Naturschutzgebiet, in dem gerade zahlreiche Vögel brüten. Zeitweise hielten sich auf dem Gelände bis zu 10.000 Personen auf, weswegen Polizei und Militär lange Zeit nicht eingriffen.