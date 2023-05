Tag der Arbeit 1. Mai: Flanderns Sozialisten fordern Mindestlohn und Basisjobs und lösen Kontroverse aus

Conner Rousseau erneuerte am 1. Mai auch wieder die Forderung nach einer Steuer für die „ganz Reichen“. Damit will er auch die Begleitung von Langzeitarbeitslosen finanzieren: „Es muss mittelfristig ein Beitrag auf den Mehrwert von Aktien kommen, wie in jedem zivilisierten Land in Europa. Und es muss zu einem Vermögenskataster kommen, auch wenn eine Millionärstochter das nicht will.“

Damit zielte Flanderns Sozialistenchef Rousseau direkt auf Belgiens Staatssekretärin für Haushalt, Alexia Bertrand von den flämischen Liberalen Open VLD ab, dies ein solches Vorhaben ablehnt. „Wenn jeder ehrlich seine Steuern bezahlt, dann können die Steuern für alle runtergehen. Und das beginnt damit, dass man weiß, wo das Geld sitzt. Nur dann können wir Steuern korrekt einnehmen. Nur dann können wir auch soziale Vorteile ehrlich anerkennen.“