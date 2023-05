Der Belgier Luca Brecel schafft die Sensation: Er ist der neue Snooker-Weltmeister

Brecel gewann den WM-Titel am Montagabend in „The Crucible“ in Sheffield in einer spannenden Schlussphase des Finales. Vor der vierten und letzten Session lag Brecel mit 15:10 eindeutig in Führung und er brauchte nur noch drei Frames für den Titel. Doch sein Gegner Mark Selby holte wieder auf und kam mit 5 Frames zurück ins Spiel und machte es dem 28 Jahre alten Flamen aus der Provinz Limburg schwer.

Doch am Ende stolperte Selby über einen Fehler und so ging der nächste Frame wieder an Brecel. Dieser machte mit dem Titel vor Augen den Sack zu und gewann mit einem Century von 112 Punkten. Damit holte er sich mit 18:15 den Titel gegen Mark Selby. Dieser verbeugte sich vor Luca Brecel und sagte, dass dieser den Titel auf jeden Fall verdient habe. Der frischgebackene Weltmeister konnte am Montagabend seine Tränen nicht zurückhalten: „Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe.“